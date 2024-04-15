‘Soruşturma hukuka uygun şekilde yürütülmeli’

Antalya Barosu teleferik faciasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasına dair açıklama yaptı.

Soruşturmaya dair hukuki süreci takip ettiklerini söyleyen baro, “Dosya kapsamında toplanan deliller, şüpheli ifadeleri ve diğer unsurlar gözetildiğinde tutuklama kararının ölçüsüz ve siyasi olduğu görüşü kamuoyunda derin bir kaygı yaratmıştır” dedi. Artı Gerçek’in haberine göre, Antalya Barosu, Kocagöz hakkında verilen karar CMK 100. maddede düzenlenen tutuklama şartları açısından tartışmalı olduğuna dikkat çekerek, “Yargı mercileri tarafından soruşturmanın adil ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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