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30 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Sosyal medya düzenlemesi ifade hürriyetine son darbe

25 Temmuz 2020, Cumartesi 00:15
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Meclis gündemine alınan sosyal medya düzenlemesinin ifade hürriyetine son darbe olacağını söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Uysal, bugünün bayram olma özelliklerini yitirmeye başladığını söyleyerek, “Ancak basın hür olduğunda bayrama edeceğiz” dedi. Basında sansürün kaldırılmasının yıldönümünü, basına sansürün en yoğun şekilde hissedildiği, hissettirildiği bir zamanda idrak edildiğini söyleyen Uysal, “Gazeteciler ve Basın Bayramı ismi ile kutlanan bugün, AKP iktidarının gayretleri ile bayram olmasına haiz özelliğini yitirdi! İkinci Meşrutiyet’ten bugüne, hak ve hürriyetler bağlamında gelişmiş demokrasilerdeki konumuna erişmesini beklediğimiz ve bunun için çaba sarf ettiğimiz gazetecilik ve basın dünyası, ülkemizde iktidarın hükmettiği bir tekele yenik düşmek üzere. Tutuklu gazeteciler, iktidar denetimindeki kurumların bir giyotin haline getirdiği yasaklar ve cezalar nedeniyle vaziyet hepimizin, dahası rekabet ettiğimizi dü- şündüğümüz uluslar arası kamuoyunun malumu” dedi. 

Basın camiası can çekişiyor 

Yaptığı açıklamada “Basın camiası, bu hali ile bir kenarda acı ile can çekişirken, Meclis gündemine alınan sosyal medya düzenlemesi de son darbe olacak gibi görünüyor” diyen DP Genel Başkanı Uysal, “Sosyal medyada hizmet sağlayıcı şirketlere, ülkemizde temsilcilik açmak ve vergi mükellefiyeti getirmek gibi isabetli düzenlemeler içerse de, içinde bulunduğumuz iklim düşünülünce, teklifin geri kalanı ister istemez hürriyetler mi kısıtlanacak endişesi meydana getiriyor” dedi. Uysal, ülkelerin, demokrasinin bel kemiği olan ifade hürriyetinin gelişmesi adına gayret sarf ederken, iktidarın, genel manada hürriyetleri ama özelde ifade hürriyetini kendi için bir yaşamsal risk addetmesi mevcut vasatın nedeni olduğunu ifade etti.

Hürriyet için mücadele edeceğiz

Gültekin Uysal açıklamasında şunları söyledi: “Buradan hareketle, 24 Temmuz 1908’den, yani sansürün kaldırıldığı ilk günden bu yana hayatın olağan akışında geldiği noktayı nazara alarak bayram etmemiz gerekirken, hayıflanarak ve gelecek adına daha da kaygı duyarak bugünü geçiriyoruz. Bu tesbitlerle, görevi başında şehit düşen, hayatını haber alma hürriyeti yolunda vakfeden, ifade hürriyetinin gelişmesine bir damla mürekkep kadar dahi olsa katkıda bulunan, kalemini makamlar uğruna kiraya vermeyen tüm basın emekçilerinin önünde saygıyla eğiliyorum. Ve bilinsin ki; basın hür olduğunda bayram edeceğiz, o zamana dek hürriyet için mücadele edeceğiz.”

RECEP GÖREN - ANKARA

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