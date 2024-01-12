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12 OCAK 2024 CUMA - YIL: 54

Suhuletle çözülmeli

12 Ocak 2024, Cuma
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yargıtay 3. Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili verdiği hak ihlali kararlarına uymamasını değerlendirdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Kurtulmuş, Meclis’in alacağı tutuma ilişkin olarak “TBMM hukuki bir tartışmanın tarafı değildir” dedi. Sorunun “suhuletle” çözülmesinin en doğru yol olduğuna işaret eden Kurtulmuş, Enis Berberoğlu ya da Ömer Faruk Gergerlioğlu dosyalarındaki durum yaşanmasın diye AYM’nin bu konuda vereceği kararın beklenmesi gerektiğini düşündüğümden kararı Meclis’te okutmadığını söyledi. Kurtulmuş, “Ama burada meselenin bir şekilde halledilmesi lazım. Zaman içerisinde bu uygulamayı ortaya koyarız...” diye konuştu. 

Haber Merkezi

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