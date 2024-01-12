Suhuletle çözülmeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yargıtay 3. Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili verdiği hak ihlali kararlarına uymamasını değerlendirdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Kurtulmuş, Meclis’in alacağı tutuma ilişkin olarak “TBMM hukuki bir tartışmanın tarafı değildir” dedi. Sorunun “suhuletle” çözülmesinin en doğru yol olduğuna işaret eden Kurtulmuş, Enis Berberoğlu ya da Ömer Faruk Gergerlioğlu dosyalarındaki durum yaşanmasın diye AYM’nin bu konuda vereceği kararın beklenmesi gerektiğini düşündüğümden kararı Meclis’te okutmadığını söyledi. Kurtulmuş, “Ama burada meselenin bir şekilde halledilmesi lazım. Zaman içerisinde bu uygulamayı ortaya koyarız...” diye konuştu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 191

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.