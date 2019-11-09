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9 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Süleyman Soylu: İadelere pazartesi günü başlıyoruz

09 Kasım 2019, Cumartesi 09:47
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin yakaladığı IŞİD üyelerinin iadesine pazartesi günü başlanacağını belirterek, “Vatandaşlıktan çıkardık” diyerek itiraz eden Avrupa ülkelerine, “Çatlasanız da patlasanız da vatandaşlıktan çıkarsanız da çıkarmasanız da sizin ülkenize göndereceğiz” diye seslendi.

Ankara’da, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi’nin açılışına katılan Soylu şunları söyledi: “Avrupa’ya diyoruz ki ‘Bunları size göndereceğiz, üç tane, beş tane, 10 tane göndereceğiz’. Bunlar bizim insanımız değil ki sizin kendi insanlarınız. Oradan paketlemiş göndermişsiniz. Şimdi biz ‘Bunları size iade edeceğiz’ diyoruz, pazartesiden itibaren başlıyoruz. İade edeceğiz, ayağa kalkıyorlar. ‘Biz bunları vatandaşlıktan attık, siz ne yaparsanız yapın’. Yok öyle yağma. Çatlasanız da patlasanız da, silseniz de saklasanız da, vatandaşlıktan çıkarsanız da çıkarmasanız da, sizin ülkenize göndereceğiz.”

Herkesin huzurlu olmasını sağlayan düzen kurduk

Bakan, Suriye’deki durumla ilgili ise şunları söyledi: “Bir taraftan huzuru, kardeşliği pekiştiriyor bir taraftan da terörü tasfiye ediyoruz. Bu işe başladığımızda dünya neredeyse karşımıza çıktı. ‘Demografiyi değişecekler, Kürt-Türk-Arap ayırıyorlar’. Afrin’de, Cerablus’ta, Azez’de, Mare’de ayırmadık. Oraya Kürt’ü, Türk’ü Arap’ı, Türkmen’i, Müslüman’ı, Hristiyan’ı herkesin huzurlu bir şekilde olmasını sağlayan düzen kurduk. Orada şu anda yerel Meclis’ler var, onlar karar veriyorlar, bizim kaymakamlarımız, valilerimiz, doktorlarımız, mühendislerimizi, polislerimiz, jandarmalarımız, hakimlerimiz, savcılarımız onlar orada danışmanlık ediyorlar.”

Etiketler: Süleyman Soylu, iade, pazartesi
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