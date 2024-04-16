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17 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Tacikistan’dan Türkiye’ye vize misillemesi

16 Nisan 2024, Salı 17:00
Tacikistan, Türkiye’nin nisan ayı başında aldığı e-vize kararına karşı Türk vatandaşlarına uyguladığı vizesiz rejime son verdi.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet esasına dayalı olarak umuma mahsus pasaport sahibi Türkiye vatandaşlarına yönelik vizesiz rejim uygulamasını iptal etti. Bu kararla Türkiye pasaportuna sahip vatandaşlar Tacikistan’a vize almadan giremeyecek.

Euronews Türkçe’nin Tacikistan resmi haber ajanı Khovar’dan aktardığına göre, Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Tacikistan Hükümeti’nin 28 Mart 2024 tarihli ve 190 sayılı Kararnamesine istinaden, mütekabiliyet esasına dayalı olarak, 20 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye’nin umuma mahsus yabancı pasaport sahiplerine vize rejimi uygulanacaktır” denildi.

Haber Merkezi

 

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