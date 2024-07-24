Tarım tepetaklak gidiyor

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hububat, patates, soğan, çay, şekerpancarı, meyve ve sebzede yaşanan sorunları değerlendirdi.

Üreticiler ile yaptığı görüşmelerde ürettikleri ürünlerin girdi maliyet artışının altında alım fiyatlarının oluşması nedeniyle üreticinin yaşadığı sıkıntıyı tarlada yerinde tespit etti. Gürer, girdi maliyetlerindeki artış ve düşük alım fiyatlarının çiftçiyi yaraladığına dikkat çekti. Gürer, tohum, gübre, elektrik, sulama giderleri ve mazot fiyatlarındaki artışların çiftçilerin maliyetlerini artırırken, alım fiyatının düşük olmasının gelirlerini daralttığını ve bu durumun devam etmesi halinde çiftçilerin pancar ekiminde durgunluk yaşanacağını vurguladı. Görüştüğü çiftçiler de şeker pancarı avans fiyatının bir an önce açıklanması gerektiğini ifade etti. İstanbul - Seyhan Şentürk

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