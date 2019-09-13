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Taşınabilir bir Türkiye yok

13 Eylül 2019, Cuma 23:06
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener erken seçim ihtimaline ilişkin tahminin sorulması üzerine “Ben bugün itibariyle beklemiyorum, ama taşınabilir bir Türkiye de yok” karşılığını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde Emine Bulut cinayetiyle bir kez daha gündeme gelen kadına şiddet konusunda, partisinin çözüm önerilerini paylaşmak için kadın gazetecilerle buluştu. Ancak Akşener, ittifakların geleceğinden, 30 Ağustos resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la verdiği fotoğrafa, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin partisinin milletvekillerine çağrısından, 2023 seçimlerine kadar gündeme ilişkin soruları da cevapladı.  BBC Türkçe’nin haberine göre, Akşener, bir erken seçim olasılığına ilişkin tahminin sorulması üzerine  “Ben bugün itibariyle beklemiyorum ama taşınabilir bir Türkiye de yok” cevabını verdi. Son dönemde neden sürekli İYİ Parti üzerinden ittifak senaryolarının konuşulduğuna ise Akşener, “2023 seçimlerinde, yani 2023 diye bildiğimiz için söylüyorum, Sayın Erdoğan’ın seçilmesi imkansız. Kendisinin de bunu gördüğünü biliyorum. Yetmiyor oyları. Anahtarız biz, dolayısıyla çekiştirilmekten daha doğal hiçbir şey olmaz” karşılığını verdi.

FARKLI RENKLERE İHTİYAÇ VAR

Meral Akşener, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün desteklediği Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti kurma girişimlerine de destek verdi. Millet İttifakı’nın, yeni oluşumlarla genişleyip genişlemeyeceği sorusu üzerine Akşener, yeni parti oluşumlarının ortaya çıkmasında, kendisi ve arkadaşlarının İYİ Parti’yi zorlu koşullara rağmen kurmasının payı olduğunu söyledi: “Türkiye’de demokrasi çok kasıldı. Farklı renklere, farklı söylemlere, farklı seçeneklere ihtiyaç var. Bu arkadaşlarımızın kuracakları partileri, olumlu gördüğümü daha önce de söyledim. Siyasette rekabet iyi bir şey ama siyasette rekabet diye bir kavram kalmadı. Siyasette rekabet yaptığınız zaman seçmenin işine yarar. Bu seçenekler arttığı zaman rekabet siyasallaşır. Bir oyu almak için çok efor sarf edersiniz, bu da kaliteyi yükseltir. Türkiye’ye bir iyiliğimiz var bizim İYİ Parti olarak. Biz bu partiyi kurmasaydık, nasıl bir Türkiye’yle karşı karşıya kalırdık? Partiyi kurarken inanılmaz zorluklarla karşılaştık. Biz o dönemde böyle bir şiddete uğradık ama direndik. Bu pek çok insanı siyasette cesaretlendirdi. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın kuracağı partilerin başarılı olmasını isterim, diliyorum.”

Etiketler: merla akşener
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