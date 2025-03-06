TBMM Kartalkaya Komisyonu: Yangın uyarı sistemi yoktu

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, burada yaptığı sunumda, söz konusu otel yangınına ilişkin inceleme sonuçlarını paylaştı.
Aktürk, olay günü 2 iş başmüfettişinin “iş sağlığı ve güvenliği yönünden” incelemelerde bulunduğunu kaydetti. İş yerinde yağmurlama sisteminin bulunmadığını, kaçış yolu kapılarının yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz özellikte olmadığını aktaran Aktürk, “Yangının başladığı anlaşılan restoranda ve yakınındaki mutfak alanında çalışanların ulaşabileceği konumda portatif yangın söndürme cihazları ve çalışır vaziyette otomatik yangın algılama ve uyarı sisteminin bulunmadığı tespit edilmiştir” dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi