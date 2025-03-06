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6 MART 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

TBMM Kartalkaya Komisyonu: Yangın uyarı sistemi yoktu

06 Mart 2025, Perşembe 11:56
TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı.

TBMM Komisyonu, Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulundu
Yangın faciası tatil alışkanlıklarını değiştirdi
Bolu’daki otel yangını unutuldu
Kartalkaya aileleri hukuk mücadelesi başlatıyor
İnsanî değerlerimiz de yandı

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, burada yaptığı sunumda, söz konusu otel yangınına ilişkin inceleme sonuçlarını paylaştı.

Aktürk, olay günü 2 iş başmüfettişinin “iş sağlığı ve güvenliği yönünden” incelemelerde bulunduğunu kaydetti. İş yerinde yağmurlama sisteminin bulunmadığını, kaçış yolu kapılarının yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz özellikte olmadığını aktaran Aktürk, “Yangının başladığı anlaşılan restoranda ve yakınındaki mutfak alanında çalışanların ulaşabileceği konumda portatif yangın söndürme cihazları ve çalışır vaziyette otomatik yangın algılama ve uyarı sisteminin bulunmadığı tespit edilmiştir” dedi.

Haber Merkezi

Haber Merkezi

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