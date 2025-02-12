Yangın faciası tatil alışkanlıklarını değiştirdi

Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketi, Türkiye’deki kış turizmi dinamiklerini etkilemeye devam ediyor.
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Yangın sonrası oluşan tedirginlik sebebiyle, kış tatilcileri artık bölgeye yakın şehir otellerinde kısa süreli konaklamaları tercih ediyor ya da kayak merkezlerine günübirlik ziyaretler düzenliyor. Uludağ, Kartepe, Erciyes, ve Palandöken gibi önemli kayak merkezlerinde otel doluluk oranları yüzde 70’in altına düştü.
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Turizm acentesi sahibi Ömer Tekin, “Kış tatilini erken rezervasyonla alan birçok kişi iptal ettirmek istiyor. Rezervasyon talebinde düşüş gözlemliyoruz.” dedi. Sapanca’da bungalov işletmeciliği yapan Kâzım Görecen, “Normalde 14 Şubat haftası bungalov tatil köylerinde yer kalmazdı. Bu sene ise geçen yıla kıyasla çok daha az talep var. İnsanlar ahşap evlerde kalmak istemiyor” dedi. Haber Merkezi
Haber Merkezi