Yangın faciası tatil alışkanlıklarını değiştirdi

Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketi, Türkiye’deki kış turizmi dinamiklerini etkilemeye devam ediyor.

Bolu’daki otel yangını unutuldu

Kartalkaya aileleri hukuk mücadelesi başlatıyor

İnsanî değerlerimiz de yandı Yangın sonrası oluşan tedirginlik sebebiyle, kış tatilcileri artık bölgeye yakın şehir otellerinde kısa süreli konaklamaları tercih ediyor ya da kayak merkezlerine günübirlik ziyaretler düzenliyor. Uludağ, Kartepe, Erciyes, ve Palandöken gibi önemli kayak merkezlerinde otel doluluk oranları yüzde 70’in altına düştü. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Turizm acentesi sahibi Ömer Tekin, “Kış tatilini erken rezervasyonla alan birçok kişi iptal ettirmek istiyor. Rezervasyon talebinde düşüş gözlemliyoruz.” dedi. Sapanca’da bungalov işletmeciliği yapan Kâzım Görecen, “Normalde 14 Şubat haftası bungalov tatil köylerinde yer kalmazdı. Bu sene ise geçen yıla kıyasla çok daha az talep var. İnsanlar ahşap evlerde kalmak istemiyor” dedi. Haber Merkezi Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 427

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.