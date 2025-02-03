Kartalkaya aileleri hukuk mücadelesi başlatıyor

Kartalkaya Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 36’sı çocuk 78 kişi can verdi. Faciada bazı aileler tamamen yok oldu, bazı ailelerse tatilden çocuklarının, eşlerinin, dostlarının cenazesiyle döndü. Sevdiklerini toprağa verenler şimdi hukukî mücadeleye hazırlanıyor.

İnsanî değerlerimiz de yandı

Aileler yol haritasını çıkarmak için kendi aralarında görüşmelere başladı. Bunlardan biri de Kartalkaya’da 6 ve 8 yaşlarındaki kızları Dila ve Ela’yı kaybeden Burak İnal. İnal, BBC Türkçe’ye amacının bu acıların tekrarlanmasını önlemek olduğunu söylüyor:

“Benim beklentim bir cadı avından ziyade bir sonuç, yani bir değişim, bir düzelme.” Aynı süreçte, yangında yakınlarını kaybedenlerin bazıları da “Başka Canımız Yok” adlı bir topluluk kurdu. Topluluğun sosyal medya sayfasında sorumluların bulunması ve suçların cezalandırılması için tüm önlemlerin alınması çağrısı yapıldı.

Haber Merkezi