Bolu’daki otel yangını unutuldu

78 kişinin can verdiği Kartalkaya faciasının üzerinden üç hafta geçti. Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında soruşturmanın yavaş ilerlemesi olayın gündemden düşmesine sebep oldu.

Kartalkaya aileleri hukuk mücadelesi başlatıyor

İnsanî değerlerimiz de yandı

Yangının ardından bölgeye giden çok sayıda bakan yaklaşık 11 saat sonra gazetecilerin karşısına çıkarak ‘Olayı en fazla 10 gün içerisinde çözeriz’ açıklaması yaptı. Ancak üç hafta geçmesine rağmen otel sahibi, itfaiyeci, aşçı, muhasebeci, il özel idare çalışanı tutuklanırken, yangın söndürme sistemini denetlemekle yükümlü Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir yetkilinin ifadesine başvurulmaması dikkat çekti.

‘OKLAR BAKANI GÖSTERİYOR’

Karar’daki habere göre Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından yangına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Özcan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u etiketleyerek yaptığı açıklamada, “Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kartalkaya’daki yangın faciası ile ilgili savcılık dosyası, 19 gün sonra avukatların incelemesine açılmış. Dosya kapsamında şüpheli ve tanık olanların bir tanesi bile doğrudan veya dolaylı olarak Bolu Belediyesi’ni suçlamıyor. (...) Hani bu facianın sorumluları ‘Ucu nereye giderse gitsin’ ortaya çıkartılacaktı. Soruşturma dosyasına göre tüm oklar Turizm Bakanlığı’nı gösteriyor. Ama ne hikmetse Turizm Bakanlığı’nın tek bir bürokratı ile ilgili bile tek bir işlem dahi yapılmıyor.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi