Tedbirsizliğin faturası ağır olur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız,tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım” uyarısında bulundu.

'Yoğun bakım hasta sayısında devam eden bir artış var'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni dönemi “kontrollu sosyal hayat” olarak tanımladı ve riskin devam ettiğini belirterek, vatandaşları tedbiri elden bırakmamaya çağırdı. Normalleşme takviminde asıl önemli adımlar ise 1 Haziran sonrasında uygulamaya girdi. Askerlik görevini yapanlar terhis edildi, yeni dönem için celpler başladı. Şehirler arası seyahat kısıtlaması tamamen kalktı, tren seferleri ve iç hat uçuşları başladı. Camiler kademeli olarak yeniden toplu ibadete açıldı. 1 Temmuz’da ise düğün salonları, sinemalar, tiyatrolar, internet kafeler yeniden faaliyete geçti.

“Hedeften uzaklaşıyoruz”

Tedbirlerin gevşemesiyle birlikte vaka sayılarında da artış başladı. 1 Haziran’da 827 olan vak’a sayısı 15 Haziran’da 1.592’ye yükseldi. VOA’nın haberine göre, Temmuz başında ise 1.200’ün altına düştü. Ancak bu rakam Haziran başına kıyasla yeni vaka sayılarında yaklaşık yüzde 50 artış anlamına geliyor. Vak’a sayılarındaki artışla birlikte özellikle Sağlık Bakanı Koca’nın uyarıları da arttı. Koca, 14 Haziran’da “İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım” uyarısında bulundu. Bakan Koca benzer uyarıları daha sonra da tekrarladı. Ancak bu uyarılara rağmen sadece yeni vak’a sayıları değil, yoğun bakımdaki ve entube hastaların sayıları da arttı.

Virüsün etkisi yazın farklılaşıyor

Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Birgün’ün haberine göre, Çelik şöyle konuştu: “Yaz geldiği için insan vücudu biraz daha dirençli. Yazın çok fazla zatürre ve solunum sıkıntısı yaşamadığımız için virüsün etkisi bu şekilde gözüküyor. Koronavirüsün birçok etkisi var. Uluslar arası vakalar var. Nörolojik semptomlar bunlardan bir tanesi. Yaz ayında bulantı, kusma ve ishal en çok görülen belirtiler oldu. Klasik olan öksürük, ateş ve nefes darlığı idi. Halen öksürük, yüksek ateşi görüyoruz; ama bunların yanında bulantı, kusma ve ishali de görüyoruz. Biz henüz hastalığı minimum düzeye indirgemedik. Yazın daha az seviyede olacağını söylüyorduk. Sonbaharda hastalığın yüksek sayılara çıkacağından söz edebiliriz”