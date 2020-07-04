'Yoğun bakım hasta sayısında devam eden bir artış var'

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 20 kişi vefat ederken, 1.154 hastaya Covid-19 teşhisi kondu. 4 Temmuz itibarıyla 1.214 kişi de iyileşerek taburcu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19 salgınıyla ilgili son tespitleri sosyal medya hesabından paylaştı. Koca yoğun bakım hasta sayısındaki artışa dikkat çekti. Sağlık Bakanı Koca: Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, son verilerle ilgili olarak uyarıda bulundu. 'Tehlike henüz geçmiş değil, son vakaya kadar ülkemiz de vatandaşlarımız da bu riskin altında' diyen Koca, 'Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır' ifadelerini kullandı. Bakan Koca, 'Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir hassasiyetle uymalarıdır. Tehdidin karşısına tedbiri koyalım. Kısaca temizlik, maske, mesafe diye özetlediğimiz tedbirlere ısrarla ve sebatla uyalım' diye konuştu. Euronews Türkçe

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