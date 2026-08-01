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Mehmet Özkan’ı dualarla yâd ediyoruz

01 Ağustos 2026, Cumartesi 15:14
Yeni Asya Medya Grup A.Ş. Yönetim Kurulu eski üyelerinden, 19. dönem DYP İzmir milletvekili Mehmet Özkan’ı vefatının 6. yılında rahmetle anıyoruz.

Mehmet Özkan, 19. Dönem DYP İzmir Milletvekili seçildi ve Meclis komisyonlarında görev aldı. Siyasî hayatının yanında, hayatının hemen hemen her döneminde, Kur’ân tefsiri Risale-i Nur’u Türkiye’de ve dünya genelinde tanıtma çalışmalarında bulundu.

Nur tohumlarının ekilmesine vesile oldu

Her zaman yanında taşıdığı Risale-i Nur eserlerinden hediye ederek iman hakikatlerini anlattı. Böylece sadece Anadolu’da değil dünyanın birçok yerinde Nur tohumlarının ekilmesine vesile oldu. Bazen bir devlet başkanına, bazen bir esnafa, bazen de bir üniversite hocasına iman hakikatlerini ulaştırdı.

Gittiği birçok ülkeye Risale-i Nur’u götürdü. Önemli vazifelerde bulunan çok sayıda insana Risale-i Nur eserlerini tanıttı. Devlet başkanlarına ve başbakanlara mektuplar yazıp Risale gönderdi. Gelen cevapları toplantılarda paylaştı, dinleyenlere aşk ve şevk verdi. Nereye gitse Türkçe ve yabancı dilde Risaleleri çantasında taşıdı, karşısındaki kişinin durumuna göre harekete geçerek tebliğ vazifesi yaptı.

Gayretli bir Nur Talebesiydi

Yarım asırlık Yeni Asya gönüllüsü olan Mehmet Özkan, 2019 yılında Yeni Asya Medya Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü anjio operasyonu geçirdikten sonra evinde aniden fenalaşarak vefat etti. Ömrünü Kur’ân, iman ve İslâmiyet’e hizmete adamış gayretli bir Nur Talebesi olan olan Mehmet Özkan’ın ani vefatı, başta Yeni Asya camiası olmak üzere sevenleri tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı. Cenaze namazı İzmir’in Ödemiş İlçesi’ndeki Hamdibey Camii’nde kılındıktan sonra Ahrandı Mezarlığı’na defnedildi. Bu vesile ile muhterem ağabeyimiz Mehmet Özkan’ı yâd ederek, kabrinin Cennet bahçesinden bir bahçe olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.

Mehmet Özkan kimdir?

1950 yılında Konya’nın Afşar Köyü’nde doğan Mehmet Özkan, serbest muhasebecilik ve ticaretle uğraştıktan sonra Ödemiş Belediye Meclisi ve Encümen üyesi oldu. 20 Ekim 1991 genel seçimlerinde DYP’den 19. Dönem İzmir Milletvekili seçilerek 24 Aralık 1995 tarihine kadar TBMM’de görev yaptı. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı da yapan Özkan, Almanca, Fransızca biliyordu.

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