Tlaib: Neden kafese gireyim?

İsrail hükümeti tarafından Filistin’e girişi engellenen ABD Temsilciler Meclisi vekili Ilhan Omar ve Rashid Tlaib, “işgalin acımasız gerçeklerine yakından şahit olun” çağrısında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi vekili Ilhan Omar ve Rashida Tlaib, İsrail hükümetinin Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump’ın çağrısıyla kendilerine ülkeye giriş yasağı uygulamasına ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.Omar, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümeti tarafından uygulanan söz konusu yasağın, kendilerini seçilmiş Kongre üyeleri olarak işlerini yapmaktan alıkoyduğunu ve kasıtlı yapıldığını ifade etti. Öte yandan, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Filistin kökenli ABD’li vekil Tlaib, “Ben özgürlük kuşuyum. Bu şartlar altında oraya giderek neden kafese gireyim? Seçimleri kazanarak büyükannemi başını havaya kaldırıp, gururlandırmışken, neden (İsrail’e) boyun eğeyim? Bu ziyareti iptal etme kararını sabah 3’te kendisi ve ailemin diğer fertleriyle yaptığım görüşme neticesinde aldım.” diye konuştu.

“Amerikan halkına vurulan bir tokat”

Perşembe günü Tel Aviv tarafından yapılan açıklamada, ABD Kongresinden iki üyenin İsrail’i boykot düşüncesini destekleme amacı güttüğü gerekçesiyle Filistin topraklarını ziyaretlerini reddettiğini duyurmuştu. Ardından yapılan resmi açıklamada, Tlaib’in yalnızca büyükannesini ziyaretine izin verildiği kaydedildi. Filistin çevresinde öfkeyle karşılanan İsrail’in kararı, “ahlak dışı ve Amerikan halkına vurulan bir tokat” olarak değerlendirilmişti.

“Yardımları gözden geçirin”

ABD’li siyasetçilere İsrail’e yapılan finansal yardımı gözden geçirmeleri çağrısında bulunan Omar,”İsrail’e, bölgedeki önemli bir müttefikimiz ve Orta Doğu’daki sözde ‘tek demokrasi’ olması sebebiyle yıllık 3 milyar dolardan fazla yardım yapıyoruz. Ancak seçilmiş Kongre üyelerini ülkeye sokmamak ve milyonlarca insanın hareket, düşünce ve kendi geleceğini belirleme hürriyetini kısıtlamak, müttefikliğe ve demokratik bir ülkeye yakışan bir hareket değil. Şayet müttefikleri olarak İsrail’e yardım edeceksek, Netanyahu hükümetine Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri durdurmalarını ve Filistinlilere bütün hakları vermelerini istemeliyiz.” diye konuştu.