Toprağın tekrar kayma riski var

Erzincan İliç’te geçen hafta meydana gelen toprak (liç) kayması sonucu dokuz işçinin toprak altında kaldığı Çöpler Altın Madeni’ndeki arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda gelinen son durumla ilgili olarak CNN Türk televizyonunda bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bizim zamanla yarışıp, çok dikkatli olmamız lazım. Tekrar kayma riski var. Her iki tepeye radarlar koyduk. Bir yandan iş sağlığı ve güvenliği, bir yandan da zamanı olabildiğince en verimli kullanmanın yarışını yapıyoruz. En büyük amacımız bir an önce müjde vermek” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Enerji Bakanlığının madene verdiği işletme ruhsatının iptal edilmediğini öne sürdü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz, “Erzincan İliç’te Anagold’un işlettiği altın madeninde yaşanan felaket sonrası işletmenin çevre izninin ve lisansının iptal edilmesine rağmen, Enerji Bakanlığının Anagold’a verdiği 6 işletme ruhsatının iptal edilmediğini tespit ettik” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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