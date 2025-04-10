TTB: Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar kabul edilemez

Türk Tabipleri Birliği (TBB), İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarında sağlık hizmetlerinin hedef alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar uluslararası hukukun ihlalidir. Bu ihlaller, söz konusu fiilleri işleyen veya fillerde payı olan devletlerin ve/veya gerçek kişilerin cezai sorumluluğunu doğurur” dedi.

Açıklamanın devamında, “Türk Tabipleri Birliği olarak; temel insanî değerleri, evrensel insan haklarını, sağlık emekçilerinin ve kurumlarının çatışma ortamlarındaki dokunulmazlıklarını hedef alan saldırıları kınıyor, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kamuoyunu bu vahşetin ve trajedinin derhal son bulması için göreve çağırıyoruz” denildi. Ankara - Anka

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