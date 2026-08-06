Silah bırakmaya yasal düzenleme

TBMM Başkanlığı'na sunulan 12 maddelik "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi", PKK'nın silah bırakması ve örgütsel varlığını tamamen sona erdirmesinin güvenlik kurumlarınca tespit edilip MGK tarafından teyit edilmesi şartıyla uygulanacak hukuki süreci düzenliyor.

Teklif, örgüt üyeliği, yöneticiliği, yardım ve propaganda gibi bazı terör suçlarında belirli şartlarla soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş cezaların 5 ila 10 yıl süreyle ertelenmesini öngörürken, kasten öldürme ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren bazı ağır suçları kapsam dışında bırakıyor. Düzenleme kapsamında ayrıca sürecin denetimi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında bir kurul ile TBMM bünyesinde 17 üyeli İzleme Komisyonu kurulması ve başvuruların MGK kararının Resmî Gazete'de yayınlanmasının ardından 6 ay içinde yapılması öngörülüyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 199

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.