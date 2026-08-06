15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, çocuk suçluluğunun önlenmesi ve çocuk failler bakımından ceza indiriminin sınırlandırılmasını öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında yoklamaya katılmayarak Meclis’in kapanmasına sebep olan milletvekillerine tepki gösterdi.

Minguzzi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Oğlumu kaybettikten sonra tek derdim, bir daha hiçbir annenin bu acıyı yaşamaması. Çocuk suçluluğunu önleyecek, katil çocuklara indirim kapısını kapatacak kanun teklifine ‘karşıyız’ deyip, orada olduğunuz halde yoklamaya katılmayarak Meclis’i kapatanlar. Sizin için parti hesabı, bizim için çocuklarımızın canı. Bu engellemeyi unutmayacağız. Bu oyunu da unutmayacağız” ifadesini kullandı. Haber Merkezi Haber Merkezi

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