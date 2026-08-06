AİHM ihlâl kararları eksiksiz uygulanmalı

Ceza hukuku ve anayasa hukuku alanında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Adem Sözüer, Prof. Dr. İzzet Özgenç, Prof. Dr. Faruk Turhan, Prof. Dr. Cumhur Şahin ve Prof. Dr. Tolga Şirin’in ortak imzasıyla hazırlanan hukuki mütalaa kamuoyuna açıklandı.

Mütalaada, örgüt üyeliği suçlamalarında doğrudan kastın ispat edilmesi gerektiği, yasal sivil faaliyetlerin tek başına suç delili olarak değerlendirilemeyeceği, güvenilirliği kanıtlanamayan dijital delillerin hükme esas alınamayacağı ve AİHM ihlal kararlarının benzer durumdaki dosyalar bakımından da dikkate alınması gerektiği görüşlerine yer verildi. Metinde ayrıca, yüksek yargı kararlarının uygulanmasında yaşanan sorunların hukuki güvenliği zedelediği, şahsî mağduriyetlerin yanı sıra yargı sistemi üzerinde de yük oluşturduğu ifade edildi. Mütalaayı kamuoyuna sunan Av. Dr. Levent Mazılıgüney ise çözümün adresinin siyasî irade olduğunu söyledi. Haber Merkezi

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