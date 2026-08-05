YAŞ kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla beraber yayınlanan atama kararlarına göre, 30 Ağustos’tan geçerli olarak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin, Alparslan Kılınç korgeneralliğe, Tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı, Hakan Durmazpınar tümgeneralliğe yükseltildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 40 albay tuğgeneralliğe terfi ettirildi. AA

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