Türkiye'de ölüm sayısı 75'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 16 kişinin daha vefat ettiğini, bugüne kadar vefat eden hasta sayısının 75 olduğunu bildirdi. Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: ''Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.'' AA

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