"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Türkiye'de son 24 saat

09 Haziran 2021, Çarşamba 20:08
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi vefat etti, hasta sayısı ise 558 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1018 oldu, 6 bin 647 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833'e yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 123 bin 336'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 306 bin 690, vefat sayısı ise 48 bin 428 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kirlilik sağlığı tehdit eder boyutta

    'Meyveyi ölçülü tüketin'

    İlk sandıkta göndereceğiz

    Sağlıkta şiddet durmuyor

    Eğitime katılım düşük

    Türkiye'de son 24 saat

    Şehit Adil Yılmaz dualarla uğurlandı

    45 yaş üzerindeki vatandaşlar da aşılanacak

    Çiçek bahçesi yaptılar

    Pandemi tasarruf bilincini yükseltti

    İsrail, Filistinli çiftçinin 150 zeytin ağacını söktü

    ‘Denizlerimiz plastik atıklarla boğuluyor’

    Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 646. gününde

    MSB: Görev esnasındaki silah kazasında 1 asker şehit oldu

    Vergi ve KYK borçlarına yapılandırma geldi

    İsrail güçleri son 9 günde 175 Filistinliyi gözaltına aldı

    Akşener'den Kanal İstanbul açıklaması: Yaptırmayacağız

    Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'yı bastı

    Ukrayna ile Rusya arasında forma krizi

    ABD, 61 ülkeye uyguladığı seyahat kısıtlamasını gevşetti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrat misyon ve Millet İttifakı
    Genel

    Tapulu arazilere gasp
    Prof. Dr. Hüseyin Uzun

    “La havle vela kuvvete” duâsının Allah’a iltica ve itimat makamı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hukuksuzluğu gidermeyen paket lâf ü güzaftır
    Cevher İLHAN

    Vahim ifşaatlar araştırılmalı…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    “Deniz dibindeki balıklar dahi şikâyet ediyorlar”
    Süleyman KÖSMENE

    Bir tövbenin anaforu
    Ahmet BATTAL

    Rektörlere bir çeki düzen verin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.