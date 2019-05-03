Türkiye, ifade ve düşünce özgürlüğü ihlalinden en çok mahkum olan ülke oldu

Avrupa Konseyi tarafından “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” dolayısıyla yayınlanan bir rapor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarihinde ifade ve düşünce özgürlüğünün ihlalinden en fazla mahkum olan ülkenin açık arayla Türkiye olduğunu ortaya koydu.

Avrupa Konseyi raporuna göre, 1959 ve 2018 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade ve düşünce özgürlüğünün korunmasıyla ilgili 10. maddesini ihlalden toplam 777 mahkumiyet kararı çıktı. Bu mahkumiyet kararlarından 321 dava Türkiye’ye ile ilgili.

AİHM tarihinde, Türkiye'nin ardından ifade ve düşünce özgürlüğü ihlalinden mahkumiyet alan ikinci ülke Rusya. AİHM, Rusya aleyhine 10. maddenin ihlalinden şu ana kadar yaklaşık 50 karar aldı.

AİHM, 2018 yılında AİHS’nin 10. maddesinin ihlaliyle ilgili verdiği mahkumiyet kararlarının yüzde 40’ı da yine Türkiye’ye ait.

Strazburg Mahkemesi, geçen yıl 40 davada Türkiye’nin AİHS’nin 10. Maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Bu sıralamada, 14 dava ile Rusya ikinci sırada geliyor.

Free speech across Europe

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Free speech across Europe in 2018

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