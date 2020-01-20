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20 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

'Türkiye'nin mevcudiyeti Libya'daki barış umutlarını arttırmıştır'

20 Ocak 2020, Pazartesi 15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya'da Türkiye'nin mevcudiyeti barış umutlarını artırmıştır. Terörle mücadele kisvesi altında ne tür oyunların oynandığını da görüyoruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki programının ardından yurda dönerken uçakta gazetecilerle sohbet etti.

Erdoğan, Berlin'deki Libya Konferansı'na ilişkin, "Biz bir güçlü devletsek, bir güçlü devlet olarak bizden birçok beklentiler var. Türkiye barışın anahtarıdır. Libya konusunda attığımız adımlar sürece bir denge getirdi. Hem sahada hem de masada siyasi sürece destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Libya'da Türkiye'nin mevcudiyetinin barış umutlarını artırdığını belirten Erdoğan, "Terörle mücadele kisvesi altında ne tür oyunların oynandığını da görüyoruz." dedi.

Erdoğan, Libya Konferansı'nda Hafter'in metinlere imza atmaması manidar olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Olay, sözlü olarak katılımcıların şahitliği ile kalmış oldu. İnşallah neticesi hayırlı olur." 

Erdoğan, Libya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte çağrısını yaptıkları ateşkese uyulması halinde siyasi sürecin de önü açılacağını belirtti.

AA

Etiketler: Türkiye, mevcudiyet, Libya, barış
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