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1 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

TÜSİAD'dan '1 Mayıs' mesajı

01 Mayıs 2019, Çarşamba 13:19
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin bir mesaj yayınladı.

Kaslowski, mesajında ''1 Mayıs kutlamalarının özgürce ve güven içinde yaşanması ifade özgürlüğü ve demokrasimizin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaslowski'nin yayımladığı mesajda emeğe saygının ileri düzeyde bir demokrasiyle mümkün olacağı hatırlatılırken, işsizlik ve kayıt dışı ekonomiyle kapsamlı ve geniş katılımlı bir mücadele gerektiği vurgulandı.

TÜSİAD'ın mesajından bazı bölümler:

“Emeğe ve çalışan haklarına saygı çağdaş bir demokraside esastır. Toplumun tüm çalışan kesimleriyle güçlü diyalog, kişisel ve mesleki gelişimi destekleyen iş koşulları, çalışan sağlığı ve iş güvenliğini önceleyen bir çağdaş çalışma anlayışı huzurlu ve özgür bir toplumun en önemli ölçütlerindendir.

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan ve çalışma hayatını da kökten dönüştüren dijital dönüşüm ve yeni sanayi devrimi sürecinde de odağımızda yine insan olmalıdır.  İnsan kaynağının yetenek ve becerilerine sürekli yatırımı esas alan bir kamu politikası ve özel sektör yaklaşımının hayata geçirilmesi, teknoloji çağında ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında belirleyici bir unsur olacaktır.

Avrupa Birliği standartlarında bir çalışma hayatı, ülkemizin küresel rekabet gücünü yükseltecektir.

1 Mayıs kutlamalarının özgürce ve güven içinde yaşanması ifade özgürlüğü ve demokrasimizin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz.”

Etiketler: tüsiad, 1 mayıs
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