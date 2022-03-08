Ülke kuyruklar dönemine geri döndü... Sabah ekmek, öğlen yağ, akşam benzin kuyruğu

YILLAR ÖNCE DÖNEMİN İKTİDARINI TÜPGAZ KUYRUKLARI ÜZERİNDEN ELEŞTİREN AKP’NİN İKTİDARINDA KUYRUKLAR ÇOK DAHA ÇEŞİTLENDİ VE YAYGINLAŞTI.

“VAR MI BÖYLE BİRŞEY?”

Bir zamanlar Erdoğan şöyle diyordu: “Akaryakıt darlığı halkı perişan etti. Aylardır tüpgaz alamayanlar geceleri de kuyruklarda geçirmeye başladılar. Fiyat artışları önlenemiyor. Akaryakıt zammı yürürlüğe girdi. Var mı böyle birşey?”

KARNE GÜNLERİNE DÖNÜŞ

DEVA Partisi lideri Babacan: “Artık bayat ekmek kuyrukları var. Sık sık gelen zamlardan önce depolarını bir an önce doldurmak isteyenlerin oluşturduğu benzin kuyrukları var. Ülkeyi o eski karne günlerine döndürüyorlar.”

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Sabah ekmek, öglen yağ, aşam benzin kuyruğu

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Artık ülkede benzin Kuyrukları var. Marketler miktar sınırı ile satılan ürünler var. Bayat ekmek kuyrukları var” dedi.

DEVA Partisi lideri Babacan, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yıllar önceki sözlerini hatırlattı. Babacan’ın paylaştığı videoda Erdoğan, “Akaryakıt darlığı halkı perişan etti. Aylardır tüp gaz alamayanlar geceleri de kuyruklarda geçirmeye başladılar. Devalüasyon piyasaya kara bulut gibi çöktü. Fiyat artışları önlenemiyor. Dün de sabun, zeytinyağı, deri ve kösele fiyatlarına zam geldi. Akaryakıt zammı yürürlüğe girdi. Şeker satışları dün durduruldu. Var mı böyle bir şey?” sözleri yer alıyor.

Bolluk ülkesinden yokluk ülkesine

Erdoğan’ın yıllar önceki sözlerine Babacan, “Artık var. Ülkede işlerin iyi gittiği dönemde ne yapıyor? 1970’lerdeki, 1990’lardaki kötü günleri hatırlatıyor. Ama artık bu memlekette bayat ekmek kuyrukları var. Sık sık gelen zamlardan önce depolarını bir an önce doldurmak isteyenlerin oluşturduğu benzin kuyrukları var. Marketlerde miktar sınırı uyarılarıyla satılan ürünler var. Un, kahve asmışlar, ‘Bir paketten fazla alamazsın’ diyor. Bu bolluk ülkesini yokluk ülkesine çevirdiler. Bu ülkeyi o eski karne günlerine döndürüyorlar hızla. Sayıyla un alıyoruz, zam korkusuyla kuyruklara giriyoruz” diyerek karşılık verdi.

Haber Merkezi