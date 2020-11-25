Uludere de dehlize gömüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ankara’nın derin dehlizlerinde kaybolmaz” dediği Uludere katliamına ilişkin Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Olay vuku bulduğunda konu adlî mercilere intikal ettirilmiş olup adli mercilerce ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararı verilmiştir” açıklamasında bulundu.

CHP’li Levent Gök, yanıtı “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ibretlik ve sorumluluktan kaçarak verdiği cevap” diye değerlendirdi. 28 Aralık 2011 tarihinde Uludere’de katliam gerçekleşti. 21’i çocuk 34 kişinin öldüğü katliâmın ardından yakınları vefat eden aileler halen adalet bekliyor.

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