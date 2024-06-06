Uygurlar iade mi edilecek?

Eski Devlet Bakanı Ahat Andican, Pekin’deki temaslarında Bakan Fidan’a suçlu iadesi anlaşmasına Türkiye’nin onay vermesi yönünde talepte bulunulduğunu düşündüğünü ifade etti.

Türkiye’nin etnik ve dini bağlara sahip olduğu Uygurlar, Ankara’nın Çin’le ilişkilerinde önemli başlıklardan birisi olarak yorumlanıyor ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Çin’deki temasları sırasında Pekin’in “toprak bütünlüğüne ve siyasal egemenliğine tam destek” mesajları da bu bağlamda tartışılıyor. Eski Devlet Bakanı Ahat Andican, VOA Türkçe’ye açıklamasında, Pekin’deki temaslarında Bakan Fidan’a suçlu iadesi anlaşmasına Türkiye’nin onay vermesi yönünde talepte bulunulduğunu düşündüğünü söyledi.

Çin’in taleplerine karşılık verilecek mi?

Ahat Andican, geçtiğimiz dönem (27. Dönem) TBMM’de muhalefet partilerinin tepkileriyle, Çin’le imzalanan anlaşmaya onay verilmesini engellediklerini kaydetti. Andican, “Çin yönetimi, Doğu Türkistan’da yaşananlara karşı mücadele yürüten, diasporada sözcü konumundaki kişilere karşı ‘terörist’ suçlamasında bulunuyor. Ya da ‘siyasi suçlu’ ilan etmeksizin hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak, rüşvet almak gibi suçlamalarda bulunarak ‘adi suçlu’ olduğu iddiasıyla bu kişilerle ilgili Çin’e iade edilmesi talebinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2017 ziyaretinde imzalanan anlaşma şimdi onaylanarak Çin’in taleplerine karşılık verilmeye başlanır mı? Eğer Fidan’ın bu ziyareti sonrasında parlamento gündemine alınırsa, o zaman Doğu Türkistan’a yönelik Türkiye’nin söylemde olan sessizliğini, uygulamada ise karşılığını böylece görmüş olur” diye konuştu.