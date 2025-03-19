Valilikten 4 günlük eylem ve gösteri yasağı

İstanbul Valiliği, il genelinde 4 gün boyunca her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını açıkladı.

Okunma Sayısı: 74

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.