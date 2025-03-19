Valilikten 4 günlük eylem ve gösteri yasağı

Valilikten yapılan açıklamada,”Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır” denildi.
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AA
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