Vatandaş kendini güvende hissetmiyor

Son zamanlarda Türkiye’de artan kadınlara yönelik şiddet olayları, suç kaydı bulunan çete üyelerinin sokaklarda serbestçe dolaşması ve polis memurlarına yönelik saldırılar, toplumda güvenlik kaygılarını artırmış durumda. Metropoll Araştırma’nın sahibi Prof. Dr. Özer Sencar, bu duruma dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sencar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Seçmenlerin yarısından fazlası Türkiye’nin güvenli bir ülke olmadığını düşünüyor” ifadelerini kullandı. Sencar’ın paylaşımına eklediği ankete göre, halkın %58,5’i Türkiye’de güvenli bir ortamda yaşamadığını düşünüyor. Ankete katılanların yalnızca %39,1’i Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunu belirtirken, %2,4’ü ise bu konuda fikri olmadığını dile getiriyor. Bu oran, Eylül 2023’e kıyasla güvenlik algısının önemli ölçüde azaldığını gösteriyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde güvenlik algısı %55,2 seviyesindeydi, ancak bu yıl büyük bir düşüş yaşandı.

Partilere göre dağılım dikkat çekti

Anket sonuçlarına siyasi parti bazında bakıldığında da ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. AKP seçmenlerinin %61’i Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğuna inanırken, bu oran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçmenlerinde sadece %17,7. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçmenlerinin ise %60,6'sı Türkiye’nin güvenli olduğunu düşünürken, İyi Parti seçmenlerinde bu oran %14’e kadar düşüyor. Bu veriler, toplumdaki güvenlik algısının siyasi eğilimlere göre değişiklik gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor.

Haber Merkezi