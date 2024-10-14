"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Vatandaş kendini güvende hissetmiyor

14 Ekim 2024, Pazartesi 17:00
Son zamanlarda Türkiye’de artan kadınlara yönelik şiddet olayları, suç kaydı bulunan çete üyelerinin sokaklarda serbestçe dolaşması ve polis memurlarına yönelik saldırılar, toplumda güvenlik kaygılarını artırmış durumda. Metropoll Araştırma’nın sahibi Prof. Dr. Özer Sencar, bu duruma dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sencar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Seçmenlerin yarısından fazlası Türkiye’nin güvenli bir ülke olmadığını düşünüyor” ifadelerini kullandı. Sencar’ın paylaşımına eklediği ankete göre, halkın %58,5’i Türkiye’de güvenli bir ortamda yaşamadığını düşünüyor. Ankete katılanların yalnızca %39,1’i Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunu belirtirken, %2,4’ü ise bu konuda fikri olmadığını dile getiriyor. Bu oran, Eylül 2023’e kıyasla güvenlik algısının önemli ölçüde azaldığını gösteriyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde güvenlik algısı %55,2 seviyesindeydi, ancak bu yıl büyük bir düşüş yaşandı.

Partilere göre dağılım dikkat çekti

Anket sonuçlarına siyasi parti bazında bakıldığında da ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. AKP seçmenlerinin %61’i Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğuna inanırken, bu oran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçmenlerinde sadece %17,7. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçmenlerinin ise %60,6'sı Türkiye’nin güvenli olduğunu düşünürken, İyi Parti seçmenlerinde bu oran %14’e kadar düşüyor. Bu veriler, toplumdaki güvenlik algısının siyasi eğilimlere göre değişiklik gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 318
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'in son vahşeti

    'Geçerse mahkemeye gideriz'

    Hane başına 3724 lira

    Ailede en doğru tutum “demokratik tutum”

    Türkiye’de elektronik atık tehdidi büyüyor

    İsrail, Gazze’de 9 günde 300 kişiyi daha katletti

    40 binin üstünde İsrailli ülkeyi terk etti

    Vatandaş borç batağında

    Elazığ - Sivrice'de 4,4 büyüklüğünde deprem

    Olan orta sınıfa oluyor

    Şimdi de yoğun bakım çetesi

    Milli Takım'dan İzlanda'da 4 gollü galibiyet

    Vatandaş kendini güvende hissetmiyor

    Su mataralarındaki enfeksiyon tehlikesine dikkat!

    Aldatıcı reklamlar 204 milyon lira ceza aldı

    Yargılanmadıkça savaş suçuna devam edecekler

    Derin yoksulluğun belgesi

    'İsrail, uluslararası kararlara uymama konusunda yeni bir safhaya geçti'

    'Limit düşürmeyi engelleyebilirler'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Dindar nesil” dediler, dinden uzaklaştırdılar
    Risale-i Nur'dan

    İslâm hakikatlerinin yayılmasına sekiz mâni
    Genel

    İsrail'in son vahşeti
    Ali FERŞADOĞLU

    Doğum günü kutlaması ve hediyeleşme
    Cevher İLHAN

    “İsrail tehdidi!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasetin vesayeti-1
    Genel

    Hane başına 3724 lira
    Genel

    'Geçerse mahkemeye gideriz'
    Ahmet Said Aydil

    Birinci Avrupa’yı anlamak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.