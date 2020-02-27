Vefa Salman görevden uzaklaştırıldı

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yalova Belediyesinde "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, irtikap, güveni ve görevi kötüye kullanma, zimmet ve ilgili mevzuata göre suç oluşturan eylemler ve belediye hesaplarında kanuna aykırı olarak yapılan iş ve işlemlerle" ilgili yetkililer hakkında 10 Şubat 2020'de ön inceleme yapmak üzere 3 mülkiye müfettişinin görevlendirildiği anımsatıldı.

Mülkiye müfettişlerince yapılan incelemelerde, Yalova Belediyesinin gelirlerinin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde belediyenin vergi, resim ve harçlarının toplandığı bir hesaba aktarıldığı belirtilen açıklamada, bu hesaptaki 11 milyon 428 bin 433 liranın da 26 Şubat 2020'de Belediyeyle hiçbir alacak ilişkisi olmayan kişilere aktarıldığının belirlendiği bildirildi.

Bu kapsamda mali hizmetlerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Reşat Elgin ve belediye görevlisi Bahar Taşkömür'ün aralarında bulunduğu bazı kişilerin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında tutuklandığı ifade edildi.

Tespitler kapsamında bahse konu hesabın yaklaşık 2,5 yıldır muvazaalı şekilde kullanıldığı, bu işlemlerde Belediye Başkanı'nın sorumluluğu olduğunun belirlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2020/1986 sayılı soruşturma dosyasında Yalova Belediyesinin 2014'ten itibaren hafriyat dökümü, moloz taşıma, temizlik, iş makinesi çalıştırma, park bahçe bakımı, dere temizliği, moloz dökümü gibi kontrol ve tespiti zor olan işlerinin yüzde 32'sinin 3-4 firma tarafından üstlenildiği, bu firmaların da anılan usulsüz işlemlerle ilgili hesap hareketlerinin olduğuna ilişkin tespitler yapılmıştır."

Açıklamada, 2020/1986 sayılı soruşturma kapsamında alınan ifadelerle Belediye Başkanı Vefa Salman'ın daha önceden kendisinin imtiyaz sahibi olduğu, şu anki imtiyaz sahibiyle aralarında akrabalık ilişkisi bulunduğu bir tüzel kişiliğe Belediye ile ilişkili olabileceği değerlendirilen çeşitli yöntemlerle para aktarıldığının belirlendiği bildirildi.

Müfettişlerin yaptıkları tespitler doğrultusunda, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında tevdi raporu düzenlenerek 26 Şubat 2020'de Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ve bu kapsamda savcılık tarafından Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda Bakanlığımızca mülkiye müfettişlerinin önerileri doğrultusunda; kamu zararına neden olan suç iddialarının önemli ve ciddi iddialar olması, usulsüz yapılan harcamaların sağlıklı ve güvenilir biçimde tespitinin devamının gerektirmesi, soruşturmaya başlanıldığından itibaren usulsüz ödeme ve işlemlerle ilgili tespitlerin artarak devam etmesi, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/3088 sayılı soruşturma dosyasında Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet' suçlarından soruşturma yürütülüyor olması, Belediye Başkanının belediyenin en üst yöneticisi olma sıfatıyla birçok işleme etki edebilecek yetkiye sahip bulunması, yürütülen adli ve idari soruşturmanın selameti, suç delillerinin yok edilmesi, karartılması ya da değiştirilmesinin engellenmesi amacıyla Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve şu an tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç Anayasa'nın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Milletimiz nezdinde hükmü olmayan bu haksız, hukuksuz kararı asla kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yalova Belediyesindeki hukuksuzluğu ortaya çıkaran, işlem yapılması için savcılığa başvuran Belediye Başkanımız Vefa Salman'ın görevden alınması, saray iktidarının hukuk anlayışının özetidir.

Milletimiz nezdinde hükmü olmayan bu haksız, hukuksuz kararı asla kabul etmiyoruz."