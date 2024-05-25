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25 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Vergide de 'muhbirlik' dönemi

25 Mayıs 2024, Cumartesi 00:19
Hükümet, sebep olduğu ekonomik krizi düzeltemezken, halk arasında yeni bir ayrışmaya sebep olacak uygulamaya imza attı. Vatandaşı muhbir olmaya çağırdı.

SİLİNEN VERGİLER ALINSIN

YANDAŞ şirketlerin milyarlarca liralık vergi borçlarını silen hükümet, ekonomik sıkıntı çeken esnafın peşine düştü. Vatandandaşı da esnafın muhbiri yaptı. Muhbirlik kapısını da yeni bir geçim kaynağı haline getirdi. Daha önceki yıllarda da uygulanan bu sistem, pekçok usülsüzlüğü de beraberinde getirmişti.

İHBAR EDENE ÖDÜL KONDU

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, toplayamadığı vergiyi ihbarcılık sistemi ile toplamayı hedefledi. Şimşek yaptığı duyuruda, vergi kaçırıldığını ihbar edene, tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının yüzde 10’u tutarında ikramiye ödeneceğini açıkladı. İhbarcılar bu bilgiyi sosyal medya aracılığıyla yapabilecek.

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Vergide “muhbirlik” dönemi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi incelemesi ihbarı yapanlara yüzde 10 tutarında ihbar ikramiyesi ödeneceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabı X’ten, GİB’in yeni devreye aldığı kanallara ilişkin paylaşım yaptı. Vergi kayıp ve kaçağıyla etkin mücadelelerinin devam ettiğini bildiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Vatandaşlarımızın daha kolay ve hızlı bir şekilde ihbarda bulunabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığımız yeni kanalları devreye aldı. İhbarlara yönelik yapılacak vergi incelemesi sonucu ihbarda verilen bilgiye istinaden tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının yüzde 10’u tutarında ihbar ikramiyesi ödenecek.”

İhbar kanalları güncellendi

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlıkça yürütülen kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında, vatandaşların ihbar ve şikayetlerini kolay, hızlı ve istedikleri her an (7/24) yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla GİB’in internet sayfası, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) (189) hizmetleri güncellendi. Başkanlık, “BİP Vergi İhbarı Servisi”, X ve Instagram ihbar hesapları (“gibihbar” üzerinden “DM-Direkt Mesaj” yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (05521890189) yollarını da hizmete açtı. Bu yolları kullanan vatandaşlar, düşük KDV oranı uygulaması, IBAN/PTT çeki yolu ile ödeme talep edilmesi, fiş/fatura verilmemesi, başka işletmenin POS cihazının kullanılması, mükellefiyet kaydının olmaması, sahte/yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması, personel ücretinin elden ödenmesi, kira gelirinin beyan edilmemesi, tapu harcının eksik ödenmesi, kaçak ürün satışının yapılması gibi konu başlıklarında vergi ihbarında bulunabiliyor.

Haber Merkezi

 

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