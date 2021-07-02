Verilen sözler yine tutulmadı

Tazminatları için mücadele eden Soma Uyar Madencilik işçileri, AKP’li Mustafa Elitaş’tan açıklama gelmemesi üzerine 4 Temmuz gecesi otobüslerle Enerji Bakanlığı’nın önüne gideceklerini duyurdu.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Soma Uyar Madencilik işçilerine verilen, 1 Temmuz’da çözüm açıklaması yapılacağı yönündeki söz de tutulmadı. Madencilerin 12 Ekim 2020’de başlayan Ankara yürüyüşleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun verdiği tazminatların ödenmesi sözü, 15 Ocak’ta yerine getirilmedi. Haziran ayı başlarında Manisa’nın Soma ilçesinde hakları için yeniden eylem düzenleyen madenciler, 21 Haziran’da tekrar Ankara’ya yürüyeceklerini açıkladı. Kararın ardından madencilerden oluşan bir heyet TBMM’deki siyasî partilerin grup başkanvekilleri ile görüştü. Madenciler son olarak ise 24 Haziran günü AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüşmüş görüşmede Elitaş’ın sorunun çözümüne dair 1 Temmuz’da kesin olarak bilgi vereceğini söylemişti.

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