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13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Vermedikleri basın kartı için tekrar başvuru istediler

13 Nisan 2022, Çarşamba 01:20
YARGIYA RAĞMEN KEYFî UYGULAMALARINI SÜRDÜREN CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YENİ BİR SKANDALA DAHA İMZA ATTI.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

BAŞVURULARDA YİNE SONUÇ YOK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Danıştay ve idare mahkemesi kararlarına rağmen 3 yıldır vermediği basın kartlarının yenilenmesi için basın mensuplarına mail ve SMS göndererek başvuru yapmalarını istedi. Ama istenen başvuruyu yapanlar yine sonuç alamıyor.

KEYFî UYGULAMA MAHKEMELİK

İktidarın ısrarlı ve mükerrer sorulara rağmen sayısını gizlediği “kartı verilmeyen” gazetecilerden Aydın Engin, açtığı davayı vefatından kısa süre önce kazanmıştı. Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’ün açtığı dava da devam ediyor.

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Vermedikleri basın kartı için tekrar başvuru istediler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 3 yıldır vermediği basın kartlarının yenilenmesi için basın mensuplarına mail ve SMS göndererek başvuru yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 3 yıldır vermediği basın kartlarının yenilenmesi için basın mensuplarına mail ve SMS göndererek başvuru yapılmasını isteyerek yeni bir skandala imza attı. Mesajda, “Değerli basın mensupları, kullanım süresi 2022 yılı içerisinde dolacak olan basın kartları için basın kartı başvurusu yapılması gerekmektedir” denildi. Nisan başından itibaren basın kartı yenilenmeyen basın mensuplarına gönderilen mesaj şaşkınlığa neden olurken, internet üzerinden başvuru yapan bu gazetecilerin başvuruları “Daha önce bir başvurunuz bulunmaktadır. Başvurunuz sonuçlanmadığı için yeni başvuru yapamazsınız” mesajıyla karşılaştılar.

Muhaliflere ambargo

2018’e kadar devlete bağlı Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen basın kartları, 2018’de İletişim Başkanlığı adı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlanmış, “sarı basın kartı” denilen basın kartları yenilenme adı altında “turkuaz” rengine dönüştürülmüştü. Bu tarihten itibaren “hükümete muhalif” diye tarif edilen gazetecilerin basın kartları bu tarihe kadar yenilenmedi. Hatta 20 yıl basın kartı taşıdıktan sonra komisyon kararıyla verilen “sürekli basın kartı” olan gazetecilerin basın kartları da yenilenmedi. 

Sır gibi saklanıyor

Milletvekilleri tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sorulan “kaç gazetecinin basın kartının verilmediği, yenilenmediği ya da iptal edildiğine” dair soruları da cevap verilmedi. Sır gibi saklanıyor. Yine şu anda aktif olarak gazetecilik yapan, sigortası yatan gazetecilerin bile kartları “iptal” edilmiş olarak başkanlığın sisteminde görülüyor.

Yönetmelik iki defa mahkemelik oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı yönetmelik basın örgütleri tarafından Danıştay’a iptali için başvurulmuştu. Başvuruyu inceleyen yüksek mahkeme, “Milli güvenlik ya da kamu düzenine aykırılık veya bunları alışkanlık edinme” ve “gazetecilik meslek onurunu zedeleyecek işler yapılması” gibi muğlak ve keyfi gerekçelerle basın kartlarının iptal edilemeyeceğine karar verdi. Kararda, mevcut yönetmeliğin “gazetecileri baskı ve endişe altında tutacağına” dikkat çekilmişti.

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Kartını alamadan vefat etti

Geçtiğimiz günlerde vefat eden gazeteci Aydın Engin 2020’de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na karşı açtığı davayı kazandı.

Ankara 18. İdare Mahkemesi, 2018’deki yönetmelik değişikliği sonrası 2001’den beri sahip olduğu ‘sürekli basın kartı’ hiçbir gerekçe gösterilmeden yenilenmeyen Engin’i haklı buldu. Dava 27 Ocak’ta hükme bağlanırken, karar Engin hastanedeyken avukatı Tora Pekin’e tebliğ edildi. Bianet’in haberine göre, kararın ardından Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu “Ankara 18. İdare Mahkemesi İletişim Başkanlığı’nın geçtiğimiz günlerde 81 yaşında aramızdan ayrılana kadar sürekli basın kartını vermeyerek oyaladığı 53 yıllık gazeteci Aydın Engin’e hak verdi. Kararda, artık geç de olsa, “idarenin işleminin iptaline..” deniyor” yorumu yaptı. 

Haber Merkezi

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