Veto öncesi evet, sonra teşekkür

AKP ve MHP’nin Meclis’te ‘Evet’ oyu vermesiyle geçen yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto edildi.

Termik santrallere filtre takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen yasayı veto eden Erdoğan’a MHP’den teşekkür geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, hemşehrileri adına Erdoğan’a teşekkür etti. Yasa, AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “MHP tarafın sloganlaştırılan ‘Çevrecilik Milliyetçiliktir’ anlayışıyla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 15 termik santrale flitre takılmasını erteleyen kararı veto etti. Zat-ı devletlerine şükranlarımızı arz ederiz” dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Gazete Duvar’ın haberine göre, Ünal sosyal medya hesabından, “Bu anlamlı karardan ötürü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a tüm Kahramanmaraşlılar olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Kararın şehrimizdeki Millî Mücadele bilincine derin katkılar sağlayacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum” diye yazdı.

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