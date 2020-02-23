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Virüs kapıya dayandı

23 Şubat 2020, Pazar
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüse Çin dışında hızla yayılmasının alarm verici olduğunu kaydetti. Virüse İtalya ve İran’ın ardından Lübnan’da da rastlandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin dışında yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının artmasının alarm verici olduğunu söyledi. Dw’deki habere göre Tedros Cenevre’de yaptığı açıklamada, “Bu salgını kontrol altında tutmak için süre giderek daralıyor” dedi. Buna rağmen umutlu olduğunu söyleyen yetkili, “Ama bu şansı şimdi kaçırırsak, işte o zaman ciddi bir sorunumuz olur. Günün birinde geriye bakıp bu zaman aralığını kullanmadığımız için pişman olmamalıyız” dedi. DSÖ Başkanı, hastalığın ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentiyle bağlantısı olmayanların sayısının giderek arttığını belirterek, İran’da vaka sayısındaki artışa ve Lübnan’da da ilk vakanın tespit edilmesine dikkat çekti. Tedros, “Bütün bu noktalar sıralandığında durum çok endişe verici” dedi. Tedros kreditör ülkelere de çağrıda bulunarak koronavirüsle mücadele için daha fazla mali yardım talep etti. 

İran’da ölü, İtalya’da vaka sayısı arttı

İran’da son iki günde dört kişinin hastalık nedeniyle öldüğünü ve 18 vakanın tespit edildiğini söyleyen Tedros Lübnan’ın da bugün ilk koronavirüs vakasını onayladığını kaydetti. DSÖ Tahran’a virüs için test kitleri gönderildiğini açıkladı. İran Sağlık Bakanlığı kısa bir süre önce ülkesini ziyaret eden ve Kum’da yaşayan Çinli bir işçinin salgına neden olduğunu tahmin ediyor. Öte yandan İtalya’nın kuzeyinde de sekiz kişide daha virüs tespit edildi. Bölge yönetimi sağlık işleri sorumlusu Giulio Gallero bugün düzenlediği basın toplantısında yeni vakaları doğruladı. Yeni vakalarla İtalya’daki koronavirüs vakalarının sayısı 17’ye ulaşmış oldu.

Lübnan’a da yayıldı

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, İran’ın Kum kentinden Lübnan’a dönen 45 yaşında bir kadında koronavirüs tespit edildiğini, söz konusu kişi ile aynı uçakta olan iki kişinin ise  virüs bulaşmış olabileceği şüphesi ile Beyrut’ta hastanede gözlem altında tutulduğunu ifade etti. Uçaktaki diğer yolcuların ise 14 gün boyunca evlerinde kalacağı ve kimseyle görüşmeyeceği duyuruldu. Virüsün belirtilerinin ortaya çıkması halinde ise bu kişilerin karantinaya alınması planlanıyor. Uçakta toplam 150 yolcu olduğu açıklandı. Covid-19 adı verilen koronavirüs ilk olarak Çin’in Hubei vilayetindeki Vuhan kentinde ortaya çıkmış ve kısa süre içinde hızla yayılmıştı. Çin’de şu ana dek koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 2 bini aştı.

Türkiye alarmda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü kaynaklı İran’da 5 ölüm vakası olduğunu belirterek, dün geceden itibaren İran’dan Türkiye’ye giriş yapacak yolcuları pasaport kontrolü öncesinde sağlık kontrolundan geçirmeye başladıklarını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu’nun bugünkü toplantısında, Türkiye’nin Çin’in Wuhan eyaleti kaynaklı corona virüsü salgınına karşı tedbirleri gözden geçirmesinin ardından son tabloyu Bakan Koca kamuoyuna duyurdu. Koca, Türkiye’nin 560 kilometrelik sınır komşusu İran’da da yeni tip corona virüsü görülmesi üzerine dün geceden itibaren bu ülkeden gelecek yolcularla ilgili tedbirleri hayata geçirdiklerini bildirdi. 

AA

Etiketler: virüs, kapı
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