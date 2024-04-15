Yabancıların aldığı konut sayısı 385 bine dayandı

Yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın almasının önündeki sınırlamaları kaldıran ve Mütekabiliyet Yasası olarak bilinen düzenlemenin yürürlüğe girdiği Mayıs 2012’den 2024 yılı Şubat sonuna kadar Türkiye’de yabancılara satılan konut sayısı 384 bin 519’ ulaştı.

Yurttaşlık için gayrimenkul alımlarında fiyat, Eylül 2018’den itibaren 1 milyon dolardan 250 bine düşürüldü. Yoğun tepkilerin üzerine 13 Haziran 2022’de ise bu miktar 400 bin dolara çıkarıldı. Üç yıl şartını doldurup vatandaşlığı garantileyen yabancıların evlerini sattığını söyleyen İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “500 bin liraya aldığı evi 3 milyon liraya satıp gidiyor” dedi. Cumhuriyet’te yer alan Şehriban Kıraç’ın haberine göre yabancıya gayrimenkul satışının en yüksek olduğu yıl 67 bin 940 ile 2022 yılı oldu. TÜİK verilerine göre 2019 yılından bu yana Türkiye’de en fazla konut alan yabancılar arasında 39 bin 172 adetle Rusya vatandaşları başı çekiyor. Haber Merkezi

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