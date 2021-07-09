Yandaş medyaya AKP-MHP koruması

Kamu kaynaklarının iktidar destekçisi medya organlarına aktardığı ücretlerin tüm yönleriyle araştırılmasını hedefleyen HDP'nin önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen önergeye ilişkin HDP Grubu adına Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, “AKP iktidarı öncelikle medyayı tekleştirerek tamamen kontrolü altına aldı, medyada şu anda tek ses var” dedi. İYİ Parti grubu adına konuşan Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, basın yayın sektörünü yöneten şirketlerin kamu ihalelerine girmelerinin, ticarî ilişkilerde bulunmalarının medyanın bağımsızlığını ve özgürlüğünü tartışılır hale getirdiğini söyledi. 2020 yılında gazetelere verilen toplam 300 bin sütun santim ilan verildiğini bildiren CHP Milletvekili Utku Çakırözer, “En üstte Türkgün, Sabah, Akşam; 10’uncu sırada Hürriyet, Posta. Bir de arkadaşlar, listenin altı var, bakın, sıfırlarla dolu, sıfırlarla. Sözcü var, ne kadar? Sıfır. Cumhuriyet, Karar, Yeniçağ, Korkusuz, Millî Gazete, Birgün, Evrensel, Yeni Asya, Yeni Mesaj, hepsi sıfır, tek kuruş ilân yok” dedi. Ankara – Ahmet Terzi

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