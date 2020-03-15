"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Yanlış bilgi virüsten beter

15 Mart 2020, Pazar 00:01
Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, “Doğru bilgiye ulaşmak çok önemlidir bu salgınlarda. Bir insana (virüsün) kendisinden çok yanlış bilgi zarar verir” dedi.

Çin’de ortaya çıkan ve dünyanın pek çok ülkesine yayılan korona virüsü sebebiyle binlerce insan öldü. Türkiye’de de virüs vak’alarına rastlanmasının ardından okulların tatil edilmesi başta olmak üzere çok sayıda önlem alındı. Gazeteduvar.com sitesinnin sorularını cevaplayan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı ve Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, virüsle ilgili doğru kabul edilen yanlışları anlattı. Birkaç hafta içerisinde Türkiye’de vak’a sayısında artış beklediklerini ifade eden Azap, virüsün yayılma hızının insanların davranışlarına bağlı olduğunu söyledi. 

Doğru bilgiye ulaşmak önemli

Azap, “Doğru bilgiye ulaşmak da çok önemlidir bu salgınlarda. Bir insana kendisinden çok yanlış bilgi zarar verir. Bu nedenle de Sağlık Bakanlığının, bilimsel kuruluşların, uzmanlık derneklerinin söylediklerine itibar etsinler. Bunun dışında sosyal medyada yazılanların büyük kısmı eksik, yanlış ve çok kötü sonuçlara sebep olabilecek hatalı bilgiler” dedi.

Korunmanın yolu

Virüsten korunmanın bir başka yolunun da doğru beslenme olduğuna dikkat çeken Azap şu noktalara dikkat çekti: “Bütün enfeksiyonlardan korunmada, kanserden korunmada, bağışıklık sistemimizin güçlü olması çok önemli. Bunun üç yöntemi var. Bilimsel olarak etkili olduğunu göstermiş üç yöntem. Birisi düzenli fizik egzersiz. Bu bizim virüslerle savaşan hücrelerimizi güçlendiriyor.

“İkincisi iyi uyku. Az uyuduğumuz her saat aslında bizim yine virüslerle savaşan hücrelerimizin etkisini azaltıyor, gücünü azaltıyor. Üçüncüsü de dengeli beslenme. Dengeli beslenmede karbonhidrat, protein, yağ dengesini korumak. Mutlaka yeşil sebze ve meyve tüketmek gün içerisinde. Vücudumuzun ihtiyacı olan vitaminleri de almış oluyor vücudumuz.”

Etiketler: yanlış bilgi, virüs
Okunma Sayısı: 251
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yanlış bilgi virüsten beter

    HSK’ya da yargı denetimi şart

    O saldırıdan sonra birçok kişi camileri ziyaret etti

    Maraş’ta 51. yıl coşkusu

    Hintli Müslümanlar kamplara sığındı

    Katkı ve muayene ücreti alınmasın

    Genç işsizlik meslekî eğitimle önlenir

    Koronavirüste vaka sayısı 150 bini geçti

    Trump koronavirüs testi yaptırdı

    ABD, seyahat yasağını genişletti

    Zor günleri kâra çevirenler bedelini ödeyecek

    Rusya'da siyasi sistem resmen değişti

    AKP'nin MKYK ve MYK toplantıları ertelendi

    BM: İdlib sakinleşti

    İtalya'da iki bakan yardımcısı koronavirüse yakalandı

    Benzin motorinden ucuz hale geldi

    İspanya'da tüm ülke karantina altında

    Kuzey Kıbrıs'ta toplu ibadet yasaklandı

    UNICEF: 3 milyar insanın el yıkama imkanı yok

    İran'da günde 6 bin kişiye virüs testi yapılıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İlahî ikazlar ard arda, iç içe
    Davut ŞAHİN

    Coronavirüs diyor ki…
    Genel

    Yanlış bilgi virüsten beter
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    İspanyol (Çin) virüsü
    Genel

    HSK’ya da yargı denetimi şart
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Durmuş Ali İnci

    Virüs salgını ve Risale-i Nur’dan birkaç hakikat
    Ali Serdar Beykoz

    Harbiden gerizekâlıydılar
    Risale-i Nur'dan

    İnsan âcizdir, Kudret’e istinad etmeli
    Genel

    O saldırıdan sonra birçok kişi camileri ziyaret etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.