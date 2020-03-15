Yanlış bilgi virüsten beter

Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, “Doğru bilgiye ulaşmak çok önemlidir bu salgınlarda. Bir insana (virüsün) kendisinden çok yanlış bilgi zarar verir” dedi.

Çin’de ortaya çıkan ve dünyanın pek çok ülkesine yayılan korona virüsü sebebiyle binlerce insan öldü. Türkiye’de de virüs vak’alarına rastlanmasının ardından okulların tatil edilmesi başta olmak üzere çok sayıda önlem alındı. Gazeteduvar.com sitesinnin sorularını cevaplayan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı ve Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, virüsle ilgili doğru kabul edilen yanlışları anlattı. Birkaç hafta içerisinde Türkiye’de vak’a sayısında artış beklediklerini ifade eden Azap, virüsün yayılma hızının insanların davranışlarına bağlı olduğunu söyledi.

Doğru bilgiye ulaşmak önemli

Azap, “Doğru bilgiye ulaşmak da çok önemlidir bu salgınlarda. Bir insana kendisinden çok yanlış bilgi zarar verir. Bu nedenle de Sağlık Bakanlığının, bilimsel kuruluşların, uzmanlık derneklerinin söylediklerine itibar etsinler. Bunun dışında sosyal medyada yazılanların büyük kısmı eksik, yanlış ve çok kötü sonuçlara sebep olabilecek hatalı bilgiler” dedi.

Korunmanın yolu

Virüsten korunmanın bir başka yolunun da doğru beslenme olduğuna dikkat çeken Azap şu noktalara dikkat çekti: “Bütün enfeksiyonlardan korunmada, kanserden korunmada, bağışıklık sistemimizin güçlü olması çok önemli. Bunun üç yöntemi var. Bilimsel olarak etkili olduğunu göstermiş üç yöntem. Birisi düzenli fizik egzersiz. Bu bizim virüslerle savaşan hücrelerimizi güçlendiriyor.

“İkincisi iyi uyku. Az uyuduğumuz her saat aslında bizim yine virüslerle savaşan hücrelerimizin etkisini azaltıyor, gücünü azaltıyor. Üçüncüsü de dengeli beslenme. Dengeli beslenmede karbonhidrat, protein, yağ dengesini korumak. Mutlaka yeşil sebze ve meyve tüketmek gün içerisinde. Vücudumuzun ihtiyacı olan vitaminleri de almış oluyor vücudumuz.”