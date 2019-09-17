'Yargı paketinde idam cezası yok'

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, hazırlanan yargı paketinde idam cezasına ilişkin düzenleme olmayacağını söyledi.

1 Ekim’de açılacak Meclis'te ilk gündemin yargı paketi olacağını söyleyen Bostancı,“Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz. 2 ya da 3 gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız" dedi. "ORTAK KONSENSUSLA GEÇMESİNDEN YANAYIZ" Bostancı, çalışmayı netleştirerek gelecek hafta muhalefete sunmayı planladıklarını söyleyerek "Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız" diye konuştu. EYLÜL SONU MECLİS'TE Yargı paketi çalışmasını eylül ayı içinde bitirmek istediklerini belirten Bostancı, "13 gün var, 13 günde bitirmeyi planlıyoruz” sonrasında teklif Meclis Başkanlığına sunulacak" ifadelerini kullandı. Bostancı, yargı paketinde idam cezasına ilişkin bir düzenleme ise olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'ten geçmesi durumunda idam düzenlemesini onaylayacağını söylemişti. "CEZALARIN İNFAZINDA ORTAK MUTABAKAT UMUYORUZ" Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısındaki fazlalığa da değinen Bostancı, "Cezaevlerindeki insan sayısı 300 bine ulaşmış görünüyor. Cezaların infazına ilişkin Meclis'te bu konuda ortak mutabakatın çıkmasını umuyoruz" değerlendirmesini yaptı. NTV

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