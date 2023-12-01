Yargıtay’ın son hedefi Özgenç oldu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri, Erdoğan’ın eski danışmanı Prof. zet Özgenç hakkında “terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef gösterme” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İzzet Özgenç, Yargıtay’ın Hatay Milletvekili Can Atalay kararının ardından “Anayasal kriz”e ilişkin bir mektup paylaşmıştı. Politikyol’un haberine göre Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından verilen ‘hak ihlali’ ve yeniden yargılama kararına ‘uyulmamasına’ dair karar hakkında “sizlerin de bilgisi dahilinde verilmiştir” dediği açık mektupta Özgenç, şu ifadeleri kullanmıştı: “Etrafınızı saran veya çevrenizde tuttuğunuz ‘hukukçu’ geçinen çakallar yüzünden, somut hukuki sorunlarla ilgili düşüncelerimi size zamanında arz etme ve yönlendirme kabiliyetim ortadan kalkmıştır.” Erdoğan’a yazılan mektupta Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen ‘hak ihlali’ ve yeniden yargılama kararına “uyulmamasına” dair “sizlerin de bilgisi dahilinde verilmiştir” denilmişti. Haber Merkezi

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