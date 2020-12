Yarım tedbir yetmez

İstanbul Tabip Odası, Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan son tedbirleri ‘yarım tedbir’ diye nitelendirerek, ‘tam kapanma’nın şart olduğunu bildirdi.

İstanbul Tabip Odası, COVID-19 İzleme Kurulu tarafından hazırlanan “Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık-X Raporu”nu açıkladı. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip’in tonuşmasının satır başları şöyle: “30 bini bulan vaka sayısı ile birlikte ülkemiz, Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü yeni vaka sayısına ulaşmış durumundadır. Vak’a ve ölüm sayılarının tam yine de gerçekçi rakamlar olmadığını biliyoruz. Testlerin doğruluk değeri yüzde 25 ile 60 arasında değişmektedir. Bununla birlikte ele alındığında çok daha yüksek vak’a ve ölüm sayısının olduğunu biliyoruz. Vak’a sayısı bu kadar yüksek iken, test sayısı konusunda dünyada 63’üncü sırada yer almaktayız. Test sayısının mutlaka arttırılmasına büyük bir ihtiyaç vardır.”

Yoğun bakımlar dolma noktasında

“Birtakım önlemler açıklandı, tabii ki bu önlemler doğru” diyen Saip, şu şekilde devam etti: “Ama bu alınan önlemlerin yetersiz olduğunu biz düşünüyoruz. Hastalanan her 100 kişiden en azından 2’sinin öleceğini düşünürsek, ne kadar çok kişi hastalanırsa o kadar çok can kaybı olacak. Bu can kayıplarını durduracak önlemler alınmalı. Bu önlemlerin alınması konusunda da iktidar sorumludur. İstanbul, Türkiye’nin yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Zaten vak’aların çoğu da İstanbul’dadır. Hastanelerde yoğun bakımlar ve yatak sayıları maalesef dolma noktasına gelmiştir. Bu yüzden kovid olmayan hastalar için de sıkıntılı bir durum vardır.”

Bütün hareketlilik durdurulmalı

Açıklanan hastane ve yoğun bakım doluluk oranlarının gerçek hayat deneyim ve pratikleri ile uyuşmadığını söyleyen Saip, “Bu yüzden acil kapanma, sosyal devlet desteği sağlanarak kamu ve özel sektörde çalışanlara en az 1 ay ücretli izin verilerek, esnaf kesimine kira ve muafiyet desteği sunarak, kayıt dışı kesime de yurttaşlık gelir hakkı tanıyarak en az iki tercihen 4 hafta temel gereksinimler dışında her türlü hareketliliğin durdurulması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz” dedi. İTO Yönetim Kurul Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömerlioğlu da mevcut iktidarın politikası değişmediği sürece salgının kontrol altına alınamayacağını söyledi.

Gizleme ve karartmadan vazgeçilsin

Ömerlioğlu, “Şu an önlemler yetersiz, hastalar yatış sırası beklerken can veriyor hekimler hastalar arasında seçim yapmaya zorlanıyor. Sağlık Bakanı geçmişte yapmış olduğu açıklamaların aksine ciddi yoğun bakım yatak sıkıntısı yaşanıyor. Hastane patronları salgında bile kârların peşinden koşuyor. En az 2, en fazla 4 hafta ‘tam kapanma’ şarttır. Sağlık Bakanlığı’nın gizleme ve karartma tutumundan vazgeçmelidir. Özel hastanelerin vatandaşlardan ücret alınması engellenmeli ve özel hastaneler Sağlık Bakanlığı’nın kontrolüne geçmelidir” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Anka

***

Bekleyecek vakit yok

Halk sağlığı uzmanı doktor Nuriye Ortaylı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağının yetersiz olduğunu söyledi. Ortaylı Yetkin Report’taki yazısında, “Bu hızla gidersek bahara ulaştığımızda hizmet verecek sağlık çalışanı kalmayacak” değerlendirmesini yaptı. Ortaylı, “Onun için enfeksiyonları evlere kapamak ve ev içi bulaşmanın sonuçlarını da önleyecek tedbirler lâzım. Bu hafta sonu ve akşam yasaklarıyla başarılamaz. Bekleyecek vakit de yok. Bu yüzden zorunlu sektörler dışında herkesin işe güce ara vermesi ve evde kalması lâzım. Bulaşma zincirlerini kırmamız lâzım. Önümüzde örnekleri var, Ekim ayında küçük esnafı ve çalışanları, destek ücreti ödeyerek evlerine gönderen ve evden çıkmayı sıkı kurallara bağlayan Avrupa ülkeleri vaka sayılarını filyasyonla kontrol altına alabilecekleri düzeylere düşürdüler” ifadesini kullandı.

***

Aylık 5 bin civarı fazladan ölüm var

İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, RS FM’de konuk olduğu Ali Çağatay’la Seyir Hali programında, İstanbul’da yükselmekte olan ölüm oranlarını ele aldı. Önceki yıllara göre günlük ölümün iki katını çıktığını belirten Dr. Koç “2016’dan beri ortalama aylık ölüm oranı 6 bin civarında. Şu anda 2020 Kasım’ında 11 bin 5 yüz kişi ölmüş. 5 bin civarı fazladan ölüm vak’ası var.16-19 yıllarında aylık çok fark yok, 50-100 fark var. Birden Kasım ayında 11 bin 5 yüz ölüm oluşmuş. Bunun açıklamasını bizim yapabilme şansımız yok. Biz diyoruz ki 2019’da 5-6 bin olan ölüm Kasım’da 11 bin 5 yüz, bunun açıklanması gerekir. Niye oldu? Ortalama yıllık 70 bin civarı olan ölüm şimdi 90 binleri bulacak. Kasım ayı sonu itibariyle 80 bin civarı ölüm gerçekleştirdi. Tabiî, biz ölenlere rahmet diliyoruz. Neden öldüğü İBB Mezarlıklar Dairesi olarak bizi çok fazla ilgilendirmiyor” dedi.