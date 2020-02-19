Yasalar âdil ve tarafsız uygulanmıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı araştırmaya göre, halkın yüzde 43’ü ‘yasaların herkese Âdil ve tarafsız uygulanmadığı’ görüşünde.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nda katılımcılara “mahkeme ve adli sistem ile ilgili konuları sorun olarak görüp görmedikleri” soruldu. 2019 yılında halkın yüzde 43’ü “yasaların herkese âdil ve tarafsız uygulanması” konusunda sorun gördüğünü açıkladı. “Yasaların herkese âdil ve tarafsız uygulanması”nı sorun olarak görenlerin oranı 10 yıl önceki değerlerin üstüne çıktı. 2009 yılında bu oran yüzde 42 idi. Euronews Türkçe’de yer alan habere göre, araştırma 2003 yılından bu yana gerçekleşiyor.

Son 6 yılda yüzde 52 arttı

“Yasaların herkese âdil ve tarafsız uygulanması”nı sorun olarak görenlerin oranı en düşük 2013 yılında ölçüldü. Bu yıldan sonra artışlar dikkat çekiyor. 2013 ile 2019 yılları karşılaştırıldığında ise “Yasaların herkese âdil ve tarafsız uygulandığını” düşünmeyenlerin oranı son 6 yılda yüzde 52’i arttı. Araştırmaya göre “dâvâların karara bağlanma süresi”ni sorun olarak görenlerin oranı ise 2019 yılında yüzde 44 oldu. “Mahkemelerdeki işlemler” sorun olarak görenlerin oranı yüzde 37 olurken “avukatlık hizmetlerinin kalitesi”ni sorun olarak görenler yüzde 29’da kaldı. TÜİK araştırmasında kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri de incelendi. Buna göre en düşük memnuniyet oranı yüzde 54 ile “âdlî hizmetler”de oldu. 2019 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 76 olurken bunu sırasıyla yüzde 72 ile ulaştırma, yüzde 67 ile sağlık, yüzde 61 ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve yüzde 55 ile eğitim oldu.