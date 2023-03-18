Yeni afetlere kapı açıldı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde 11 ilde on binlerce bina yıkıldı. Depremlerin yol açtığı şok etkisi sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OHAL kapsamında 24 Şubat’ta yeniden yerleşme ve yapılaşmaya dair kararname çıkardı.

Kararnameyle birlikte tarım ve ormanlık alanlar yapılaşmanın parçası olabilecek. Uzmanlar, tarım ve orman alanlarının yanlış kullanılmasının başka afetlere neden olacağını belirtti. Siyasetçiler, sürecin sermaye transferi olduğunu savundu. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Anayasaya, toplum yararına aykırılıklar var. Maraş ve Urfa’da Ziraat Fakülteleri’nin araştırma ve uygulama alanlarına konut yapılması gündemde. Tarım arazilerindeki yıkımın etkilerinin herkes tarafından kabul edildiği bir noktadayız. Cumhurbaşkanı da ovalardan dağlara yapılaşma olacak demişti. Ancak fiilen böyle değil. ‘Ben yaptım oldu’ denilerek, enkazların döküldüğü alanlar kitlesel tarım toprağı kaybına neden oluyor. Tarım amaçlarının amaç dışı kullanılması aslında bütün kentlerimizde sorun.” dedi.