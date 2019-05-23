Yeni askerlik sistemi TBMM Başkanlığına sunuluyor

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

Yeni askerlik sisteminin tüm detayları belli oldu AKP Grup Başkanvekili Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifine göre, askerlik hizmeti süresinin 6 aya düşürüleceğini, bedelli askerliğin kalıcı hale geleceğini açıkladı. Muş, yeni askerlik sistemi kanun teklifine göre askerliğin 6 aya düşürüleceğini belirterek şöyle dedi: "Yeni sistemde askerlik 6 aya düşürülecek. Bu süreyi dolduranlar kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler." AA

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