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16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Yeni askerlik sistemindeki detaylar

16 Mayıs 2019, Perşembe 12:11
Son şekli Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulan yeni askerlik sisteminde kısa ve uzun dönem ayrımı kaldırılacak. Zorunlu temel askerlik eğitimi bir ay olacak. İlk kez yedek astsubaylık uygulaması getirilecek. Bedelli askerlikte yaş sınırı sona erecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son şekli verilen yeni askerlik sistemiyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ayrıntılı sunum yaptı.

Akar, bir süredir hazırlıkları süren yeni askerlik sistemin son şeklini başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere MYK üyelerine ve AK Parti kurmaylarına anlattı. Toplantıya Ankara’da bulunan bazı MYK üyeleri ve grup başkanvekilleri katıldı. Askerlik sisteminin tüm ayrıntılarıyla değerlendirildiği toplantı yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Beştepe’de ele alınan yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemenin Erdoğan’ın onayının ardından önümüzdeki günlerde Meclis’e sevk edilerek 23 Haziran seçimi öncesinde yasalaşması bekleniyor. Toplantıda 23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul seçimlerine dönük çalışmalarla, kampanya döneminde atılacak adımların da değerlendirildiği ifade ediliyor.

İKİLİK ORTADAN KALKACAK

Son şekli verilen çalışmaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yükümlülük sistemini kökten değiştirecek yeni sistemle askerlikte kısa ve uzun dönem ikiliği kaldırılacak. Zorunlu temel askerlik eğitimi de 1 ay olacak.

Yeni sisteme göre, lise mezunu ve altı gençler bir ay temel askerlik yaptıktan sonra zorunlu olarak 5 ay kıta görevinde bulunacak. Bu 6 ayın sonunda isterlerse terhis olacaklar ya da sözleşmeli olarak maaşlı 6 ay daha askerlik yapabilecekler.

Başarılı olmaları halinde profesyonel askerliğe geçebilecekler. Sözleşmeli er-erbaş, uzman çavuş rütbesiyle orduda devam edebilecek. İlk kez, “yedek astsubaylık” uygulaması yapılacak. Meslek yüksekokul mezunları isteğe bağlı olarak, yedek astsubaylıktan faydalanabilecek. Yeni sistemde bedelli askerlik uygulaması da sürekli hale geldi. Bedelli askerlikte uygulanan yaş sınırı da kaldırılacak.

Etiketler: askerlik sistemi, MSB
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