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15 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Yeni Asya’ya neden basın kartı verilmiyor?

15 Ocak 2020, Çarşamba 00:46
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Yeni Asya çalışanlarına basın kartı verilmemesini eleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, gazetemizin çalışanlarına basın kartı verilmemesini eleştirerek, “Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Genel Müdürü, Ankara Temsilcisi başta olmak üzere basın kartları hala yenilenmedi neden?” diye sordu.

Saygı duymak demokrasinin gereği

BirGün, Evrensel ve Cumhuriyet gazetelerine uygulanan ilân ambargosuna da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Anayasa’da basın özgürlüğü var. Hem içeride hem dışarıda bir felâket yaşıyor. Gelişmiş demokrasilerde medya dördüncü güçtür yani denetler. Gücü elinde bulunduran medya sahipleri kendi medyalarını oluşturmaya başladı biz buna havuz medyası diyoruz. Ama o gazeteleri kimse okumuyor, o televizyonları da kimse izlemiyor. Günün 24 saati aleyhimize yayın yapıyorlar. Basın İlan Kurumu’na diyorlar ki şu gazetelere ilân vermeyeceksin. Birgün’e Evrensel’e Cumhuriyet’e ilân vermeyeceksin. Onlar yayınlarını yapacaklar. Bu gazeteler zaman zaman bizi de eleştiriyorlar. Sarayda bir kişi var, ismini anmak istemiyorum. O, bu insanlara yasak getirmiş. Bizler görüşlerini beğenmesek bile, demokrasinin gereği olarak herkesin yazmasını saygıyla karşılayacağız” dedi. İstanbul – Yeni Asya

Etiketler: kılıçdaroğlu
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