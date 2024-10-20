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20 EKİM 2024 PAZAR - YIL: 55

“Yenidoğan Çetesi”nin suç dosyası çok kabarık

20 Ekim 2024, Pazar 00:47
‘’Yenidoğan çetesi”nin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Çete, yoğun bakıma gelen hasta bebeklerin basamak dereceleri ile oynanarak ve SGK’ya kesilen fazla faturadan usulsüz gelir elde etmişler.

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Yoğun bakım çetesi skandalıyla ilgili son durum?
Şimdi de yoğun bakım çetesi

 

İddiaya göre sanıklardan biri kan gazı parametrelerini excel üzerinde yazdığı program ile değiştirerek istediği şekilde yazdırıp SGK’ya fatura ediyordu. Bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan Sema U. “Ben yoğun bakım bölümü sorumlu hemşiresi olarak çalışmaktaydım. Dr. Fırat ve ekibi hastanede bulunmaktaydı ancak resmi olarak hastanede sorumluluğu olup olmadığını bilmiyorum. Bu dönemde yaklaşık 2 hafta bu hastanede yoğun bakım servisinde çalıştım. Çalıştığım sürede hastaların taburcu olma süresinden çok fazla sürede hastanede yatış gösterildiği için bu durumdan rahatsız olarak kendim istifamı sundum. Bu dönem içerisinde Fırat Sarı bana yoğun bakım sorumlularına fazladan ücret vereceğini söyledi ve bana da bu teklifi iletti ancak ben kabul etmeyerek istifamı sundum” dedi.

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