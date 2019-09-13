Yerel basın sekteye uğratılıyor

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında yerel basının sorunlarına değindi.

Yerel basının, yerel düzeyde kamuoyu oluşmasına katkıda bulunduğunu ve yerel yönetimleri bir ölçüde denetleme gibi bir misyon üstlendiğini belirten Karaduman, “Yerel basın, uzun süre ihmal edilmişliğin bir sonucu olarak pek çok sorunla boğuşarak yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Halkımızın tarafsız, doğru bilgiye ulaşması ve haber alma hakkının korunması maalesef her geçen gün kesintiye uğramaktır” diye konuştu. “Basının tek elden yürütüldüğünü ve basın mensuplarından gazetecilik değil holiganlık yapmalarının istendiğini” söyleyen Karaduman, “İlan ve reklamların yayınlanmasına aracılık eden devlet kurumları dahi bu konjonktüre ayak uydurmakta, şehirlerin gelişimine, demokrasi anlayışının ayakta durmasına büyük katkıları olan yerel medyamıza karşı görevlerini sunmamaktadır” ifadesini kullandı. Karaduman, gazetecilik meslek yasasına ihtiyaç olduğunu, siyasetçiler, bürokratlar, hukukçular ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile diğer meslek kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla çalışma grupları oluşturulması gerektiğini söyledi.